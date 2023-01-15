Bosna Hersek'teki çocuk turnuvasında yaşanan şiddet olayı tepkiyle karşılandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki çocuk futbol turnuvasında bir ebeveynin yaralanmasına yol açan şiddet olayı tepki topladı.

Saraybosna'daki çocuk futbol turnuvasına, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan katılan "Zvezdara" takımının ailelerine göz yaşartıcı gaz atılmasının ardından bir kişinin bıçaklanarak yaralanmasına Bosna Hersek ve Sırbistan'dan kınama geldi.

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Samir Avdic, olayın dün akşam yaşandığına işaret ederek, yaralanan ebeveyni ziyaret ettiklerini ve durumunun ağır olmadığını söyledi.

Yaşanan şiddet olayı neticesinde turnuvaya katılan takım ve ailelerden özür dilediğini belirten Avdic, "Saraybosna herkese, her zaman için kollarını açan bir kent olmuştur, öyle de olmaya devam edecek." dedi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de şiddet olayını kınadığını ifade ederek, sorumluların cezalandırılacağını vurguladı.

Zvezdara Futbol Kulübü Sekreteri Ivan Stojimirovic, yaralanan ebeveynin taburcu edildiğini ifade ederek, "Herhangi bir gerginlik yok. Turnuvaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Saraybosna Polisi, olaya ilişkin 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Turnuvanın, bugün sorunsuz devam ettiği ifade edildi.