Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları unutulmadı (2)

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Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic'in açıklaması

Anma yürüyüşü VITEZ (AA) – Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.

29'uncusu düzenlenen tören, katılımcıların Vitez Şehitliği'nden Ahmiçi köyüne yürüyüşü ile başladı.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç, Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic, yerel kurumların yetkilileri ile kurbanların yakınları katıldı.

Dzaferovic, törende yaptığı açıklamada, "Öldürülen 116 Boşnak'ın acısının yanı sıra bu katliamı yapanların adalet önünde gerekli cezaları almamış olmaları ve öldürülen herkesin kemiklerinin bulunamamış olmasının acısını da yaşıyoruz." diye konuştu.

Adalet için savaşacaklarının altını çizen Dzaferovic, "Bu suça herhangi bir şekilde katılan herkes adalet önüne çıkarılıncaya kadar, hayatta olduğumuz sürece biz, bizden sonra gelenler ve onlardan sonra gelenler, bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, buna hakkımız da yok. Cesetleri aramaya devam edeceğiz. Ahmiçi'de yaşanan gerçekler için savaşacağız." dedi.

Ahmiçi köyünün imamı Mahir Husic, burada yaptığı açıklamada, katliamın asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Aradan 29 yıl geçmesine rağmen öldürülen 15 kurban hala kayıp, cesetlerine hala ulaşılamadı. Nereye gömüldüklerini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Husic, "Bugün buradan hakikatin mesajını iletiyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaşananlardan utanmıyoruz, hakikati herkese aktarıyoruz ama burada bizimle yaşayan herkesle barış içerisinde bir arada yaşayacağımız bir ortam inşa ediyoruz. Yine de yaşananları unutmadık ve unutmayacağız." diye konuştu.

"Ahmiçi Katliamı'nın 9 kurbanı toprağa verilecek, 15 kurban ise hala aranıyor"

Husic, 7 Mayıs'ta düzenlenecek cenaze töreninde 9 kurbanın toprağa verileceğini, 15 kurbanın cesedinin ise hala arandığını anlattı.

Nisan başında, Bosna Savaşı'nın 13 kurbanının kimliğinin tespit edildiğini hatırlatan Husic, "Bu kurbanlardan 9'u Ahmiçi Katliamı'nda hayatını kaybedenlerden. 9 kişiden 5'i aynı aileye ait bireyler. Bu kişilerin kimlikleri, DNA analizi ve aile bireylerinin kimliklerini onaylaması ile tespit edildi. Bu kişilerin defin töreni 7 Mayıs'ta düzenlenecek." ifadesini kullandı.

Kimlikleri tespit edilen kurbanlara ait kemiklerin Mostar'da bulunduğunu belirten Husic, "Öldürülen bu sivillerin Ahmiçi köyünden Mostar'a kadar götürüldükleri görünüyor. Bu eylemin yaşananların saklanması için yapıldığı aşikar." diye konuştu.

Ahmiçi Katliamı

Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.