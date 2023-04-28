Bosna Hersek'te Yüksek Temsilci'nin 'federasyon hükümeti kurulması' kararı protesto edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in "federasyon hükümetinin kurulması" için sahip olduğu "Bonn yetkilerini" kullanması protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in "federasyon hükümetinin kurulması" için sahip olduğu "Bonn yetkilerini" kullanması protesto edildi.

Shcmidt'in ülkedeki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) hükümetinin kurulması için "Bonn yetkilerine" başvurma kararı karşıtı gösteri, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da başladı.

ReStart Derneğince organize edilen gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Aranızda anlayışlı kimse yok mu?" yazılı dövizler ve Bosna Hersek bayrağı taşıdı.

Göstericiler, Başçarşı'dan FBİH hükümetinin oylanacağı Meclis binası önündeki alana yürüdü.

FBİH Başkan Yardımcısı Refik Lendo, Meclis binası önünde yaptığı açıklamada, Mecliste düzenlenen oturumu ve Schmidt'in kararını protesto eden vatandaşları desteklediğini söyledi.

Schmidt'in kararına bazı milletvekillerinin ve başkan yardımcısı olarak kendisinin onay vermediğini dile getiren Lendo, FBİH'deki temsilcilere bu kararı desteklememeleri çağrısında bulundu.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) milletvekillerinden bazıları, Meclis binası önünde kalabalığı selamlarken, protestonun organizatörlerinden Suad Djozic ve Nihad Alickovic, meclis binasına girerek protestocuların temsilcilerle görüşmesi talebinde bulundu.

Göstericiler, taleplerine bir cevap alana kadar gösteriye devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan FBİH hükümetinin oylanması için Meclis binasındaki oturum devam ediyor.

Schmidt, "Bonn yetkilerini" kullandığını bildirmişti

Yüksek Temsilci Schmidt, dün, gazetecilere yaptığı açıklamada, FBİH hükümetinin kurulması için sahip olduğu "Bonn yetkilerini" kullandığını duyurmuştu.

Schmidt'in açıklamasının ardından Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, entite hükümetinin kurulmasına engel olan FBİH başkan yardımcılarının imzasına gerek kalmazken, "Teklif edilen hükümete onay veren bir başkan yardımcısının imzası anayasaya uygundur." ifadelerine yer verilmişti.

Bosna Hersek'teki genel seçim

Bosna Hersek'te genel seçim 2 Ekim 2022'de yapılmış, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Sırp Üyesi de Zeljka Cvijanovic olmuştu.

Devlet Başkanlığı Konseyi, 22 Aralık 2022'deki oturumunda, Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) Borjana Kristo'yu devlet seviyesinde hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığına Milorad Dodik seçilmiş, RS hükümeti ise 21 Aralık'ta kurulmuştu. 28 Şubat'ta da FBİH Başkanlığına Lidija Bradara getirilmişti.

Bradara, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, federasyon hükümeti kurma görevini SDP Genel Başkanı Nermin Niksic'e verdiğini duyurmuştu.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM), her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan YüksekTemsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.