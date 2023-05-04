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Bosna Hersek'te, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Bosna Hersek'te, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Güncel Haberler

Bosna Hersek'te Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı, seçmenler yarından itibaren oy kullanabilecek.

Bosna Hersek'te Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı, seçmenler yarından itibaren oy kullanabilecek.

Bosna Hersek'te, oy verme işlemleri Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı açıklamada, 5-7 Mayıs tarihlerinde sandıklarda vatandaşların oy kullanabileceğini söyledi.

Oy verme işlemlerinin 09.00'dan 21.00'e kadar süreceğini belirten Girgin, "Bütün prosedürler Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği şekilde yapılıyor. Sandık kurulları tarafından mühürlenecek torbalar, Türkiye'ye diplomatik kuryeler vasıtasıyla teslim edilecek. 2014 yılında tüm yurt dışında yüzde 18 civarında bir katılım olmuşken 2018'de bu yüzde 50'yi aşmış. Vatandaşımızın yurt dışında oy vermeye ilgisinin arttığını, bu alışkınlığı geliştiğini görüyoruz. Bu sene de daha da yüksek bir katılım olması bekleniyor." diye konuştu.

Mostar ve Banja Luka'da ilk kez sandık kurulduğunu belirten Büyükelçi Girgin, Hırvatistan'daki vatandaşların da bu şehirlere ulaşmasının daha kolay olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların demokratik haklarını kullanmalarının çok önemli olduğunu aktaran Büyükelçi Girgin, "Bunun için her türlü altyapıyı yerel makamlarla işbirliği halinde hazırlıyoruz. Vatandaşımızın bir özelliği de dünyada en fazla seçime giden halk olması, gerçekten dünyanın en yüksek katılım oranları Türkiye'de kaydediliyor, bu da demokratik açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs Türkiye Güncel Haberler

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