Bosna Hersek'te 'Türkçe Sınıfı' Açıldı

İnfakta Birlik İnsani Yardım Derneği, Bosna Hersek'in Bugojno kentinde "Türkçe Sınıfı" açtı.

Dernekten yapılan açıklamada, Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren İnfakta Birlik Derneğinin Bugojno'daki Bristovi İlköğretim Okulunda "Türkçe Sınıfı" projesini hayata geçirdiği ifade edildi.

Türkçenin seçmeli ders olarak okutulduğu okulda açılan "Türkçe Sınıfı" sayesinde öğrencilerin hem Türkçe eğitim alacağı hem de Türk kültürü ve tarihini yakından tanıma olanağı bulacağı belirtildi.

Sınıfın açılış töreninde konuşan İnfakta Birlik Derneği Başkanı Hasan Bilici, Türkçenin Bosna Hersek'te ikinci dil olarak pekişmesini temenni ederek, "Modern Türkçe sınıfları oluşturarak Bosna Hersek'teki her kentin bir köyünde Türkçe dil sınıfı açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde öğrenciler Türkçe ve Boşnakça şiir ve şarkılar seslendirdi.