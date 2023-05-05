Bosna Hersek'te Türk vatandaşı seçmenler 14 Mayıs seçimleri için sandık başında

Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başlayan oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Elçilik önünde yoğunluk oluşurken vatandaşlar beşer kişilik gruplar halinde oy kullanmak için içeri alındı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sandığa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Saraybosna'nın yanı sıra Türkiye'nin Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında da sandıkların açık olacağını belirten Girgin, "Vatandaşlarımızı bekliyoruz bu demokratik haklarını kullanmaları, vazifelerini yerine getirmeleri için. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün başlayan oy verme işlemleri 6-7 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşlar oylarını 09.00-21.00 saatlerinde kullanabilecek.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra zarflar torbalara doldurularak mühürlenecek ve diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek.