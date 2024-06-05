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Bosna Hersek'te Türk Dili Dershanesi Açıldı

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Bosna Hersek'in Tesanj kentindeki bir ilköğretim okuluna Türk Dili Dershanesi kazandırıldı. Dershanenin yapımı ve içeriği Türk Temsil Heyeti tarafından karşılandı.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti (BHTTH) Başkanlığı, Bosna Hersek'in Tesanj kentindeki bir ilköğretim okuluna "Türk Dili Dershanesi" kazandırdı.

Tesanj'daki Abdulvehab Ilhamija İlköğretim Okulu'nda açılan "Türk Dili Dershanesi" sınıfının yapımı, içeriğinin oluşturulması ve bilgisayarlarının temini BHTTH tarafından karşılandı.

Okulda düzenlenen açılış törenine Zenica Doboj Kantonu Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Jasmin Cajic, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan, Tesanj Belediye Başkanı Suad Huskic, yerel yetkililer ile okuldaki öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Pehlivan, törende, Türkiye ile Bosna Hersek arasında önemli bir işbirliği bulunduğunu, benzer projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Huskic ise okula yapılan yatırımlar için Türkiye'ye teşekkür ederek, uzun yıllardır Türk kurumlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

Öğrenciler, BHTTH'de görev yapan Türk askerlerini Bosna Hersek ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kaynak: AA / Güncel

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