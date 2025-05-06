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Bosna Hersek'te 'Tercihim Türkçe' Projesi ile Türkçe Sınavı Düzenlendi

Bosna Hersek'te 'Tercihim Türkçe' Projesi ile Türkçe Sınavı Düzenlendi
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Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 'Tercihim Türkçe' programı kapsamında, Saraybosna'daki okullarda Türkçe derslerinde başarılı olan öğrenciler genel sınavda yarıştı. Sınavda başarılı olan öğrencilere ödüller verildi.

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna kantonunda "Tercihim Türkçe" programı kapsamında okullarında başarılı olan öğrenciler, genel sınavda dereceye girmek için yarıştı.

YEE'nin başlattığı projede başkent Saraybosna'daki 16 okulda Türkçe dersi alan ve başarılı olan 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencileri yazma, okuma, dinleme ve konuşma üzerine Edhem Mulabdic Okulunda sınava girdi.

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı ile YEE'nin ortaklaşa düzenlediği sınava katılan 57 öğrenci arasından dereceye giren ilk üç öğrenciye çeşitli ödüller ve sertifikalar verildi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarında Türkçe dersinde başarılı olan öğrencileri belirlediklerini ve genel bir sınava aldıklarını söyledi.

Yaman, dereceye giren öğrencilerin Bosna Hersek'teki eğitim kanunları çerçevesinde liseye geçişlerde ek puan alacağını ve ülke genelinde 7 bine yakın öğrencinin "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçe öğrendiğini söyledi.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini kaydeden Yaman, "Bazı çocukların çok ileri düzeyde Türkçe öğrendiklerine şahit oluyoruz. Bizim haftada iki saat verdiğimiz eğitimi alan öğrencinin A1, A2 seviyesine gelmesini bekliyoruz ama kimi öğrencinin B1, B2 seviyesine çıktığını da gözlemleme imkanına sahip oluyoruz. Dili öğretirken kültürü de öğretiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tercihim Türkçe projesi kapsamında, Türkiye ile Bosna Hersek'teki okullar arasında kardeş okul çalışması yürüttüklerini belirten Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Türkçe öğrenen öğrencilerimizin hemen hemen hepsi yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret etme imkanı buluyor, hem orada öğrendikleri Türkçeyi konuşuyorlar hem ailelerin yanında kalarak Türk kültürünü yakından tanıma, kardeşlerinin olduğuna şahitlik ediyorlar."

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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