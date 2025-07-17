Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Ayrılıkçı Söylemlerle Tepki Gösterdi

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, Sloven firmasına olan borçtan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) sorumlu tutması ve ödemeyi RS'nin yapmasına karar vermesi üzerine Bosnalı Sırplar ayrılıkçı söylemlerini yeniden gündeme getirdi.

Schmidt'in, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan RS'de faaliyetlerini sonlandıran Slovenya firması "Viaduct"e olan borcun RS tarafından ödenmesine karar vermesiyle ülkede tansiyon yükseldi.

Schmidt, açıklamasında, RS'de 2004'te faaliyete başlamasına rağmen hiç personel bulundurmaması ve proje yapmaması nedeniyle Bosna Hersek'e karşı dava açan "Viaduct"e Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararı gereği yaklaşık 40 milyon avro ödenmesi gerektiğini anımsattı.

Mahkeme kararının 2022'de alındığına ve borcun faiz nedeniyle 56 milyon avroyu geçtiğine işaret eden Schmidt, "Yetkilerimi kullanarak borcun RS tarafından ödenmesi gerektiği kararını aldım. Borçtan tamamen RS sorumludur. Bosna Hersek kurumları değildir." ifadelerine yer verdi.

Sırplardan ayrılıkçı söylemler

Söz konusu açıklamanın ardından Bosnalı Sırplar ayrılıkçı söylemlerini yeniden gündeme getirdi.

RS Başkanı Milorad Dodik, düzenlediği basın toplantısında, Schmidt'i tanımadıklarını yineleyerek, Yüksek Temsilciye dava açacaklarını duyurdu.

RS polisini Schmidt'i araştırmakla görevlendirdiğini belirten Dodik, "Schmidt eğer aldığı kararları geri çekmezse RS, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde yaptığı her şeye son verecek." dedi.

Dodik, ayrılıkçı söylemleri bir kez daha gündeme getirerek RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti.

RS Başbakanı Radovan Viskovic de borcun entiteye değil devlete ait olduğunu savunarak, Bosna Hersek kurumlarını tanımadıklarını söyledi.

Bosnalı Sırp milletvekilleri de ayrılıkçı söylemleri sürdürerek, RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını ima etti.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci'nin görevleri

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilci, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip.

Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.