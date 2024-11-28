Bosna Hersek'te Silahlı Kuvvetler Günü Törenle Kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen resmi törenle "Silahlı Kuvvetler Günü"nün 19'uncusu kutlandı.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Hırvat Üye Zeljko Komsic, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic ile askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Törende konuşan Becirovic, silahlı kuvvetlerin hem Bosna Hersek'te hem de uluslararası alandaki görevlerini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

NATO'ya Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine yaptıkları yardımları için teşekkür eden Becirovic, "Bu yıl silahlı kuvvetlerin sivil nüfusa ve yerel topluluklara yardım etmesini sağlayan onlarca karar aldık. Silahlı kuvvetler, tüm görevlerini başarıyla tamamladı ve bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.

Savunma Bakanı Helez ise çok etnikli bir yapıya sahip olan ordunun örnek alınacak işlere imza attığını belirterek, "Ordumuz, Bosna Hersek'te yaşayan herkesin bir araya gelip nasıl uzlaşabileceğine bir örnektir. Ordumuz her geçen gün güçleniyor, sivil nüfusa yardım ediyor, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyor. Bu yıl doğal afetlerin ana yükünü ordunun taşıdığına tanık olduk." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Knezevic de ortak çalıştıkları ülkelerin de desteğiyle koşulların iyileştirildiğini, faaliyetlerle de ordunun tanınırlığını artırdıklarını kaydetti.

Törene katılanlara Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren askeri teçhizatlar da tanıtıldı.