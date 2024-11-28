Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Bosna Hersek'te Silahlı Kuvvetler Günü Törenle Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 'Silahlı Kuvvetler Günü' dolayısıyla yapılan resmi törenle ülkenin askeri güçleri kutlandı. Törende, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve askeri yetkililer bir araya geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen resmi törenle "Silahlı Kuvvetler Günü"nün 19'uncusu kutlandı.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Hırvat Üye Zeljko Komsic, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic ile askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Törende konuşan Becirovic, silahlı kuvvetlerin hem Bosna Hersek'te hem de uluslararası alandaki görevlerini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

NATO'ya Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine yaptıkları yardımları için teşekkür eden Becirovic, "Bu yıl silahlı kuvvetlerin sivil nüfusa ve yerel topluluklara yardım etmesini sağlayan onlarca karar aldık. Silahlı kuvvetler, tüm görevlerini başarıyla tamamladı ve bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.

Savunma Bakanı Helez ise çok etnikli bir yapıya sahip olan ordunun örnek alınacak işlere imza attığını belirterek, "Ordumuz, Bosna Hersek'te yaşayan herkesin bir araya gelip nasıl uzlaşabileceğine bir örnektir. Ordumuz her geçen gün güçleniyor, sivil nüfusa yardım ediyor, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyor. Bu yıl doğal afetlerin ana yükünü ordunun taşıdığına tanık olduk." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Knezevic de ortak çalıştıkları ülkelerin de desteğiyle koşulların iyileştirildiğini, faaliyetlerle de ordunun tanınırlığını artırdıklarını kaydetti.

Törene katılanlara Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren askeri teçhizatlar da tanıtıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
img

Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
img

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
img

Dünya devinin eski futbolcusu komşuda cumhurbaşkanı adayı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp 11. Bölüm tek parça full HD izleme linki Siyah Kalp CANLI izle izle! 28 Kasım Perşembe Siyah Kalp 11. Bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? CANLI maç izle! (AZ ALKMAAR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! AZ Alkmaar GS maçı nereden izlenir? İnci Taneleri 24. bölüm tek parça full HD izleme linki! İnci Taneleri 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 28 Kasım İnci Taneleri 24. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 29 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Terazi, Oğlak burcu yorumu! 29 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Ankara Adliyesi yasak aşk olayı nedir? Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.