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Bosna Hersek'te Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Bosna Hersek'te Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu
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Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışlar, Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentlerinde sel olaylarına yol açtı. Jablanica'da 5 can kaybı yaşanırken, birçok ev sular altında kaldı ve yollar heyelanlar nedeniyle kapandı.

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışlar Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentlerinde sellere neden oldu.

Selden en fazla etkilenen yer Jablanica olurken pek çok yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jablanica'da bir caminin tamamen sular altında kaldığı belirtildi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Başkanlığından (FCUZ) yapılan açıklamada, Jablanica'da ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken yerel medyada yer alan haberlerde bu sayının daha fazla olduğu kaydedildi.

Konjic, Fojnica ve Kresevo'da da çok sayıda ev sular altında kalırken havadan çekilen görüntülerde evlerin büyük kısmında hasar meydana geldiği gözlemlendi.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı sellerdeki arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin dahil olduğu duyuruldu.

Bu arada, yerel medya selden etkilenen kentlerde çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Selden etkilenen bölgelerde okullar kapatıldı, toplu taşıma araçlarının bir süre hizmet vermeyeceği kaydedildi.????

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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