Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selden etkilenen kentlerde maddi hasarı giderme ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen Bosna Hersek'in güneyindeki Donja Jablanica'yı ziyaret eden AA ekibi, hasar gören yerlerde devam eden enkaz kaldırma ve yol temizleme faaliyetlerini görüntüledi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensupları bölgedeki yardım çalışmalarına devam ederken, selden etkilenenler için konteyner kurulumlarının da devam ettiği belirtildi.

Bölgede ayrıca vatandaşlar için gıda ve ilaç yardımının sürdüğü ifade edildi.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen, 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 31 tır, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca bölgede evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri konteynerler göndermişti.