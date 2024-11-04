Üye Girişi
Haberler

Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen bölgede maddi hasar giderme ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Türkiye, selden etkilenen bölgelere yardım göndermeye devam ediyor.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selden etkilenen kentlerde maddi hasarı giderme ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen Bosna Hersek'in güneyindeki Donja Jablanica'yı ziyaret eden AA ekibi, hasar gören yerlerde devam eden enkaz kaldırma ve yol temizleme faaliyetlerini görüntüledi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensupları bölgedeki yardım çalışmalarına devam ederken, selden etkilenenler için konteyner kurulumlarının da devam ettiği belirtildi.

Bölgede ayrıca vatandaşlar için gıda ve ilaç yardımının sürdüğü ifade edildi.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen, 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 31 tır, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca bölgede evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri konteynerler göndermişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri! ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları BARAJ DOLULUK ORANI 4 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur? Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.