Bosna Hersek'te, Saraybosna İş Forumu'nun 12'ncisi başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 12'incisi düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışı yapıldı.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen SBF, 50'den fazla ülkeden katılımla Saraybosna'da bir otelde başladı.

Açılışta konuşan BBI Yönetim Kurulu Başkanı Alek Bakalovic, etkinlik kapsamında, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bakalovic, forum kapsamında bölgeye yabancı yatırımcıları da çekmek istediklerine işaret ederek, sınır ötesi işbirliği ve teknolojiyi güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek'in çok sayıda doğal kaynağa ev sahipliği yaptığını belirterek, buraya yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de ülkesinin yatırım anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Bosna Hersek'in gelişmiş ekonomisi sayesinde Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görebileceğini belirtti.

Açılışına AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin de katıldığı forum kapsamında çeşitli konularda paneller de düzenlenecek.

İki gün devam edecek, bölge ve dünyadan çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve şirket temsilcisinin katıldığı SBF'de, bu yıl dijitalleşme, ekonomik büyüme ve kalkınma, girişimcilik, yatırım ve altyapı projeleri görüşülecek.