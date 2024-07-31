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Bosna Hersek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bosna Hersek'in Olovo şehri yakınlarında çıkan orman yangını, 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale etti ancak yetersiz kalınca Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri helikopterleri havadan müdahale etti. Savunma Bakanı Zukan Helez, yangının kontrol altına alındığını ve çevre şehirlere yayılmadan söndürüldüğünü açıkladı.

Bosna Hersek'in Olovo şehri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Zenica-Doboj Kantonu'na bağlı Olovo şehri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak itfaiye ekiplerinin karadan yaptığı müdahalenin yetersiz olması üzerine Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden hava desteği istendi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yaptığı ve 3 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Savunma Bakanı Zukan Helez, yangın bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Helez, burada yaptığı açıklamada, yangının havadan yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındığını ve çevre şehirlere doğru büyümeden söndürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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