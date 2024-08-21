- Bosna Hersek'te okulda silahlı saldırı: 3 ölü

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda müdür dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in Una-Sana kantonuna bağlı Sanski Most kentindeki bir liseden yerel saatle 10.15 sıralarında silah sesleri yükseldi. Okuldaki temizlik görevlisi, otomatik tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda okul müdürü, İngilizce öğretmeni ve okul sekreterini öldürdü. Daha sonra yaşamına son vermeye çalışan saldırgan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaz tatili devam ettiği için okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel medya ise saldırının Mehmed Vukalic isimli temizlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiğini, şahsın daha önce açığa alındığını ve saldırıda hedef aldığı isimlerin de karara imza atan komisyonun üyeleri olduğunu iddia etti.