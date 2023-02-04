Bosna Hersek'te Müslümanları hedef alan duvar yazıları tepki çekti

Bosna Hersek'te Mostar yakınlarındaki Capljina'da, Müslüman Boşnakları hedef alan tehdit içerikli duvar yazılarının üstü tepkilerin ardından boyandı.

Hırvat nüfusun yoğunlukta olduğu Capljina'daki Franje Tudjman Köprüsü'ne yazılan ve Müslüman Boşnakları hedef alan "Balija'yı (Müslüman Boşnaklara hakaret için kullanılan bir ifade) öldürün" ve "Müslüman kadın ve çocukları keseceğiz" şeklindeki tehdit içerikli yazılar, ülkede tepkilere sebep oldu.

Capljina Şehir İdaresi Sözcüsü Danijela Nogolica, "Duvar yazıları, Boşnak nüfusu aşağılamak ve Capljina sakinleri arasında nefret, hoşgörüsüzlük ve bölünmeyi yaymayı amaçlayan sorumsuz kişiler tarafından yazılmıştır. Faillerin bulunmasını ve farklı kurumların tepki göstermesini umuyoruz." diye konuştu.

Nogolica, Capljina sakinlerini kendilerine ve diğer vatandaşlara karşı sorumlu olmaya davet ederek, şehir yönetiminin söz konusu eylemi kınadığını ve duvar yazılarının üstünün boyandığını ifade etti.

Capljina'nın insanların huzur içerisinde yaşadığı bir yer olduğuna işaret eden Nogolica, şehrin din ve ırk farklılıkları gözetmeksizin herkesin barış içinde yaşadığı bir yer olduğunu söyledi.

Hersek-Neretva Kantonu Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada da söz konusu yazının faillerinin bulunması ve cezalandırılması amacıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.