- Bosna Hersek'te müslümanlar, bayram namazında saf tuttu

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te müslümanlar, ülke genelindeki cami ve mescitlerde bayramı namazını kıldı.

Bosna Hersek'te Müslümanlar camilere akın etti. Başkent Saraybosna'da Müslümanlar bayram namazı için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni tercih etti. Osmanlı yadigarı camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Huseyin Efendi Kavazovic kıldırdı.

"Yangınları körükleyenlerin bunları nefret ateşine dönüştürerek hepimizi yakmasına izin vermeyelim"

Reisü'l-ulema Kavazovic bayram hutbesinde, "Aziz kardeşlerim, bu bayram sabahında anavatanımız Bosna Hersek'te ve halkımızın dağılmış olduğu diğer ülkelerde sevinç içindeyiz" dedi.

Kavazovic, "Bu sabah içimiz huzurla dolu. Çünkü Allah'ın rahmetine ve onun imtihanından iyi bir geçer not alacağımıza ümit bağladık" şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in içinde bulunduğu gerginliğe de değinen ve zorlukların ardından mutlaka bir kolaylık geleceğini ve inananların asla Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyeceklerini vurgulayan Kavazovic, "Bu günlerde yangınları körükleyenlerin bunları nefret ateşine dönüştürerek hepimizi yakmasına izin vermeyelim. Barış, adalet ve istikrar, hepimizin tek yürek olarak arkasında durmamız gereken değerlerdir. Eğer bu değerleri kaybedersek, diğer her şey önemsiz kalır. Devlet, anarşi çağrısı yapanlara, tehdit savuranlara ve terör saçanlara karşı pasif kalamaz, kalmamalıdır. Devlet, asıl böyleleri için vardır ve mekanizma böyleleri için mutlaka harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 3 günlük Ramazan Bayramı'nın ikinci günü "Şehitler Günü" olarak idrak ediliyor. Bu çerçevede ülke genelindeki şehitliklerde anma programları düzenleniyor.