Bosna-Hersek'te Mayın Sorunu: 93.000 Kişi Tehlike Altında

Bosna Hersek Mayın Temizleme Merkezi, ülkede 93.000'den fazla insanın mayın tehlikesi altında yaşadığını ve 820 kilometrekarelik alanda hala mayınların bulunduğunu açıkladı. Mayın temizleme faaliyetleri, devlet ve uluslararası bağışçılar tarafından finanse ediliyor, ancak bağış desteği son yıllarda azalmış durumda.

SARAYBOSNA, 7 Eylül (Xinhua) -- Bosna Hersek Mayın Temizleme Merkezi, ülkedeki ciddi mayın sorununa işaret ederek, 93.000'den fazla kişinin doğrudan risk altında yaşadığını belirtti.

Merkezin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, tahmini 820 kilometrekarelik bir alan, 30 Haziran 2025 itibarıyla hala tehlikeli bölge olarak sınıflandırılıyor. Bölgede 1.261 topluluk yaşıyor.

Mayın temizleme operasyonlarında 1996 yılından bu yana 3.379 kilometrekareden fazla alan güvenli kullanım için mayınlardan arındırıldı.

Bosna Hersek'teki mayın temizleme çalışmaları, devlet ve kuruluş bütçeleri ile uluslararası bağışçılar tarafından finanse ediliyor. Son yıllarda bağışçıların desteğinin azaldığını belirten merkez, finansal, yasal ve teknik engellerin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Merkez, mayın uyarı işaretlerinin bilinen tüm tehlikeli alanlara yerleştirildiğini, özellikle çocukları hedef alan kamu bilinçlendirme kampanyalarının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
