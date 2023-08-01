Bosna Hersek'te maden işçileri maaşlarının ödenmediği için protesto düzenledi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da elektrik üretimi için kömür çıkarılan madenlerde çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle toplandı.

Ülkenin birçok yerinden gelen yüzlerce madenci, iş kıyafetleri ve baretleriyle şehir merkezinde yürüyüş düzenleyerek Bosna Hersek Elektrik İdaresi önünde protesto düzenledi.

Bosna Hersek Maden İşçileri Sendikası Federasyonu Başkanı Sinan Husic, maaşların zamanında ödenmediğini ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümeti işçilerle yapılan anlaşmalara uymaya davet eden Husic, "Adaletsiz her türlü çözüme karşı direneceğiz. Hükümeti bu yaşananları bir an önce sona erdirmeye çağırıyoruz, ardından tüm üretim süreçlerini mümkün olan en kısa sürede aktif hale getirmek istiyoruz." dedi.

Kreka Kömür Madeni Sendikası Başkanı Zuhdija Tokic de madencilerin zor bir iş yaptığını, bunun için de hak ettiklerini alacaklarını, çözüm bulunana kadar da üretimin askıya alınacağını kaydetti.

Sendika yetkilileri, madencilerin maaşlarının ödenir ödenmez tekrar işbaşı yapacaklarını da bildirdiler.