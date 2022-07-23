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Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
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Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü

Bosna Hersek'in Nisic kasabası yakınlarında bir küçük uçağın düştüğü ve kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bosna Hersek'in Nisic kasabası yakınlarında bir küçük uçağın düştüğü ve kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Saraybosna yakınlarındaki Nisic kasabasında küçük uçağın düştüğü, enkazda iki kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerden birinin Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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