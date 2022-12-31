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Bosna Hersek'te küçük uçak düştü

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Bosna Hersek'te küçük uçak düştü

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor kenti yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor kenti yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Prijedor polisinden yapılan açıklamada, küçük uçağın kentteki havaalanı yakınlarındaki bir araziye düştüğü belirtildi.

Kazada kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberde, kazada tanınmış bir uçuş eğitmeni ile kızının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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