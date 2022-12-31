Bosna Hersek'te küçük uçak düştü Güncel Haberler Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor kenti yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor kenti yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Prijedor polisinden yapılan açıklamada, küçük uçağın kentteki havaalanı yakınlarındaki bir araziye düştüğü belirtildi. Kazada kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Yerel medyada yer alan haberde, kazada tanınmış bir uçuş eğitmeni ile kızının hayatını kaybettiği aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bosna Hersek'te küçük uçak düştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.