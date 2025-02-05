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Bosna Hersek'te Katliamın 31. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Bosna Hersek'te Katliamın 31. Yılı Anma Töreni Düzenlendi
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Bosna Hersek'te, Sırp ordusunun 1994'teki Markale pazar yeri saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil için anma töreni yapıldı. Törende, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer bir araya geldi.

Bosna Hersek'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında, hayatını kaybeden 68 sivil için katliamın 31. yılında anma töreni düzenlendi.

Sırp askerlerinin 5 Şubat 1994'teki saldırısının 31. yılı dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanların yanı sıra bakanlar, bürokratlar, büyükelçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de hazır bulundu.

Becirovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş suçlularına karşı kendilerini gerçeğin koruyucusu olarak gördüklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok uluslararası kurumda savaş suçlarını dile getirdiğini aktaran Becirovic, "Gerçeği asla unutmamalıyız. Tarihini unutan bir millet, aynı acıları tekrar yaşama riski taşır. Buna asla izin vermemeliyiz. Daha adil bir Bosna Hersek için gerçekleri savunmamız gerekiyor." dedi.

Katliamda hayatını kaybeden Bulke Suljic'in akrabası Dzevad Durmo da yaptığı açıklamada, kendisinin de savaş zamanı esir düştüğünü ve Sırpların saldırılarında eşini ve oğlunu kaybettiğini, yaşananları unutmanın zor olduğunu ifade etti.

Tören, katliamda hayatını kaybedenler için pazar yerindeki anıta çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı.

Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna Hersek'teki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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