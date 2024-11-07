Bosna Hersek'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü törenle kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçiliğince Dobrinja bölgesinde bulunan Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen törene, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından ziyaretçiler anıt alanına karanfil bıraktı.

Büyükelçi Guliyev, AA muhabirine, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ermenistan ile barış anlaşması üzerinde çalışıldığını aktaran Guliyev, "Bölgede barışın, refahın olmasını istiyoruz. Bizim bazı şartlarımız var, onlar olmadan bu anlaşma imzalanamaz. Ermenistan'da hala Karabağ, onların toprağı gibi gösteriliyor. Ermenistan, bölgede barışı ve refahı istiyorsa en yakın zamanda bu anlaşmayı imzalamalıdır. Topraklarımız için şehit olanları sevgiyle ve saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Karabağ Zaferi

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 4 yıl geçti.

2. Karabağ Savaşı'nda 44 günde topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine de son verdi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan askerlerine ve sivillere saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması, bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

28 Eylül'de seferberlik ilan edilmesinin ardından, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaklaşık 1500 rakımlı şehre sadece hafif silahlarıyla gidebilen Azerbaycan ordusunun özel eğitimli birlikleri, göğüs göğse savaşarak şehri kurtardı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu.