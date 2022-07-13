Bosna Hersek'te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
AA - Lejla Biogradlija - Güncel
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Bosna Hersek'te ilk kez maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
Bosna Hersek'te ilk kez maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
Başkent Saraybosna'daki Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezinden (KCUS) yapılan açıklamada, dün hastalık şüphesiyle hastaneye gelen 1 kişide virüse rastlandığı belirtildi.
Bu, bölge ülkelerinin ardından "Bosna Hersek'te tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası" olarak kayda geçti.
AA / Lejla Biogradlija - Güncel