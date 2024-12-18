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Bosna Hersek'te Hava Kirliliği Görüş Mesafesini Düşürüyor

Bosna Hersek'te Hava Kirliliği Görüş Mesafesini Düşürüyor
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Bosna Hersek'te hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi düştü. Saraybosna, dünyada en kirli havaya sahip 10 şehir arasında yer alıyor. Uzmanlar, sorunların eski model araçların egzoz gazları ve düşük kalorili yakıt kullanımından kaynaklandığını belirtiyor.

Bosna Hersek'teki birçok kentte hava kirliliğinin artması nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 235 olarak ölçüldüğü başkent Saraybosna, "dünya büyükşehir hava kalitesi" sıralamasında, en kirli havaya sahip 10 şehir arasında yer aldı.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, başkentin yanı sıra birçok şehirde etkili olan hava kirliliğinin bir süre devam edeceği bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek Otomobil ve Motorlu Taşıtlar Kulübü de hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle yollarda görüş mesafesinin azaldığını hatırlatarak, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Saraybosna'da kış aylarında rutin bir hal alan hava kirliliği, uzmanlara göre, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmada kullanılan düşük kalorili yakıtlardan kaynaklanıyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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