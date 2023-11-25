Bosna Hersek'te "Devlet Günü" resepsiyonu düzenlendi

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden kabul edilen "Devlet Günü" dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden kabul edilen "Devlet Günü" dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" kapsamında, başkent Saraybosna'daki Cumhurbaşkanlığı binasında resepsiyon düzenlendi.

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ve Konseyin Boşnak üyesi Denis Becirovic'in ev sahipliğindeki resepsiyona, ülkeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasiler, yabancı misyonların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Bosna Hersek milli marşının çalınması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Komsic, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, 25 Kasım'ın Bosna Hersek için en önemli tarihlerden olduğunu söyledi.

ZAVNOBİH'in ilk oturumunun, ülkenin özgür hale gelmesi adına büyük önem taşıdığını belirten Komsic, "Bugün bizden başka kimse ülkenin hayatta kalması için garanti değil." dedi.

"Eğitime, bilime, kültür ve sanata çok daha fazla yatırım yapmalıyız"

Becirovic ise Bosna Hersek'in geleceğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğitime, bilime, kültür ve sanata çok daha fazla yatırım yapmalıyız. Bosna Hersek'in tükenmez gücü burada yatmaktadır." diye konuştu.

"Orta Doğu'da ve Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini kınadığını" kaydeden Becirovic, din ya da ırk farklılığı gözetmeksizin herkesin barışı hak ettiğini söyledi.

Becirovic, "NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğe doğru ilerlemek bizim stratejik taahhüdümüzdür ve bunun alternatifi yoktur. Bunun hayatta kalmak için büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Günü, 80 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda, Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.