Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi - Haberler

Bosna Hersek'te Çince Köprüsü Yarışması Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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PALE, 3 Haziran (Xinhua) -- "Çince Köprüsü" olarak da adlandırılan, Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması Çarşamba günü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki Pale kentinde düzenlendi.
PALE, 3 Haziran (Xinhua) -- "Çince Köprüsü" olarak da adlandırılan, Yabancı Üniversite Öğrencileri Çince Yeterlilik Yarışması Çarşamba günü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki Pale kentinde düzenlendi. Yarışmacılar Çin dili, hat sanatı ve dövüş sanatlarındaki becerilerini sergiledi. Bu, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana çevrimdışı düzenlenen ilk yarışma oldu.
Bosna Hersek'in Pale kentinde Çince Köprüsü Yarışması'na katılan bir yarışmacı görülüyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)
Bosna Hersek'in Pale kentinde Çince Köprüsü Yarışması'na katılan bir yarışmacı performans sergiliyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)
Xinhua / Güncel