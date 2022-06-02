Bosna Hersek'te Basketbolcu Mirza Delibasic'in Anıtı Dikildi - Haberler

Bosna Hersek'te Basketbolcu Mirza Delibasic'in Anıtı Dikildi SARAYBOSNA, 2 Haziran (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Mirza Delibasic anıtının açılış töreni sırasında insanlar fotoğraf çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua) SARAYBOSNA, 2 Haziran (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Mirza Delibasic anıtının açılış töreni sırasında insanlar fotoğraf çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua) Xinhua / Güncel Saraybosna Güncel Haberler

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