Bosna Hersek'te Basketbolcu Mirza Delibasic'in Anıtı Dikildi - Haberler

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Bosna Hersek'te Basketbolcu Mirza Delibasic'in Anıtı Dikildi

Xinhua - Güncel
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Bosna Hersek'te Basketbolcu Mirza Delibasic'in Anıtı Dikildi

SARAYBOSNA, 2 Haziran (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Mirza Delibasic anıtının açılış töreni sırasında insanlar fotoğraf çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)

SARAYBOSNA, 2 Haziran (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Mirza Delibasic anıtının açılış töreni sırasında insanlar fotoğraf çekiyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nedim Grabovica/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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