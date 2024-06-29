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Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri başladı

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Bosna Hersek'in çeşitli şehirlerinden gelen atlılar, 514'üncü Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula köyünde buluşarak dualarla Prusac'a doğru yola çıktı.

Bosna Hersek'in çeşitli şehirlerinden gelen atlılar, 514'üncü Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula köyünde buluşarak dualarla Prusac'a doğru yola çıktı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmelerindeki önemli sembollerden biri olarak bilinen Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak adına 514 yıldır düzenlenen şenliklere katılmak üzere 100'den fazla atlı, renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Travnik yakınlarındaki Karaula köyünden tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, Türkiye'den gelen misafirlerine teşekkür ederek geleneğin yaşatılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Adilovic, kendi kimlikleri korumak adına 500 yıldan fazla süren geleneği yaşattıklarını ifade ederek yarın düzenlenecek şenliklere tüm halkı davet etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Ahmet Sert, oğulları Ömer ve Yusuf'la atlı yürüyüşe katıldıklarını kaydetti.

Uluslararası Alija Düşünce Derneğini temsilen Bosna Hersek'te bulunduklarını aktaran Sert, "Donji Vakuf'a doğru yola çıkacağız. Edindiğim bilgilere göre 100 yıl önce buradan Türk bayrağı atlı olarak taşınmış, biz 100 yıl sonra bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Karaula'dan katılan 6 yaşındaki Hamza Jusic de şenliklere babasıyla birlikte geldiğini ve Jadran isimli atıyla Donji Vakuf'a gideceğini aktardı.

Atlılarla yola çıkan az sayıdaki kadından biri olan 24 yaşındaki Dzeneta Pajic ise Ayvaz Dede Şenlikleri'nin kasabaları için en büyük geleneklerden biri olduğunu dile getirerek "Dedemden beri 25 yıldır Ayvaz Dede Şenlikleri, ailemiz için önemli. Dedem artık yaşamıyor, bizimle beraber değil ama onun yerine geçecek biri var." diye konuştu.

Ana etkinlik yarın Prusac'ta yapılacak

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin ana etkinliği yarın Prusac'ta yapılacak.

Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayacak etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Ayvaz Dede kimdir?

Balkanlar'da İslam'ı tebliğ eden Sarı Saltuk gibi irşat amacıyla Anadolu'dan Bosna Hersek topraklarına gelen ve Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, yaygın inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadette bulunup dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan halk da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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