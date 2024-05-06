Bosna Hersek'te Arnaudiye Camisi ibadete açıldı

BANJA Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan ve yarın ibadete açılacak Arnaudiye Camisi'nde, "Camiler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan ve savaşta patlayıcılarla ortadan kaldırılan 16 camiden biri olan Arnaudiye Camisi'nin avlusunda Camiler Günü dolayısıyla toplanan Bosna Hersekliler, akşam namazını burada kıldı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Boşnakça ilahiler söylendi.

Banja Luka'nın eski Müftüsü Edhem Camdzic verdiği vaazda, caminin yeniden inşa edilmesinin önemli olduğunu ve Türkiye'den gelen misafirlerin katılımıyla ibadete açılacağını söyledi.

Camdzic, Bosna Hersek'teki tarihi ve kültürel öneme sahip camilerde hem yeniden inşa hem de restorasyonlarda Türkiye'nin önemli işler yaptığını belirterek, ülkedeki her etnik grubun birlikte yaşamaktan onur duyması gerektiğini kaydetti.

Arnaudiye Camisi

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan ve savaşta ortadan kaldırılan 16 camiden biri olan Arnaudiye Camisi, şehirdeki Ferhadiye Camisi ile 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından dinamit yerleştirilerek yıkılmıştı.

Caminin yeniden inşası için 2017 yılında temel atman töreni yapıldı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Bosna Hersek İslam Birliği de Arnaudiye Camisi ve Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı 7 Mayıs'ı Camiler Günü olarak ilan ederek, 1998 yılından bu yana ülkedeki tüm camilerde etkinlikler düzenliyor.???????