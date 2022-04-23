SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Adnan Demiç - Güncel
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Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, 5,7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Adnan Demiç - Güncel

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