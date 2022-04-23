SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamaya göre, 5,7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklandı.