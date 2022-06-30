Bosna Hersek'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Bosna Hersek'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Bosna Hersek'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarındaki Siroki Brijeg'de yerel saatle 08.07'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarındaki Siroki Brijeg'de yerel saatle 08.07'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Siroki Brijeg'in 10 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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