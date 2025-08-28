Saraybosna'da 30 Ağustos Resepsiyonu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen programın ev sahipliğini Büyükelçi Emin Akseki yaptı.

Resepsiyona Askeri Ataşe Murat Kul, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurumları ve yerel kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Akseki, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Askeri Ataşe Kul da 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kul, Türkiye'nin, Bosna Hersek ordusunun güçlendirilmesi için çalışmalar yaptığını anlattı.