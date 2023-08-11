Bosna Hersek'te 3 kişinin öldüğü saldırgan intihar etti
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Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bir kişi, 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi. Saldırganın aile içi husumet sonucu gerçekleşen saldırı anını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi.
Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bir kişi, 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi.
Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, N.S. isimli kişinin, Gradacac'da eşinin de arasında bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Açıklamada, saldırganın, etrafının polis tarafından sarılmasının ardından intihar ettiği kaydedildi.
Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu saldırının aile içi husumet sonucu gerçekleştiği, N.S'nin saldırı anını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştığı belirtildi.