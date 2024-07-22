Bosna Hersek'te 15 Temmuz paneli düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfı'nın destek verdiği programda, 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin Ercan, babası Melih Fuat Ercan ve 15 Temmuz gazisi Gökhan İşcan konuşmacı olarak yer aldı.

Alkılıç, kendisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından ve kolundan yaralanarak gazi olduğunu, 15 Temmuz'da büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.

Şehitlerin haklarının ödenemeyeceğinin altını çizen Alkılıç, "Burası da bizim için bir vatan toprağı. O zamanlar dernekte görevli değildim, ofisteyken eşim tarafından arandım ve darbe olduğunu öğrendim. İlk önce eve gittim, daha sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla evde durmadım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.' sözü gereği evde duramazdım. O gün Allah, bize öyle bir birlik nasip etti, o gün rahmet yağmuru vardı. Yanımızdaki insanların ismini sormaya dahi gerek yoktu o gün, hepimiz Mehmetçiktik." dedi.

Kendisine "yaşamaz" dendiğini ancak kısa sürede iyileştiğini belirten Alkılıç, dünyadaki tüm Müslümanların duasını aldıklarını dile getirdi.

15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin Ercan, yaşananları tüm dünyaya anlatmak istediklerini vurgulayarak, tehlike anında genç, yaşlı insanların vatanını koruduklarını kaydetti.

Ercan, başka ülkelerde 15 Temmuz'un yaşanmasını istemediklerini aktararak, "Başımızdan geçenleri anlatıyoruz ve bunu kendimize misyon edindik. Üç üniversite okudum, bir yüksek lisans ve doktoram var, böyle şeylerin olabileceğini aklımın ucundan geçiremezdim. Biz de istiyoruz ki başkaları yanmasın." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Melih Fuat Ercan, gittikleri yerlerde darbe girişiminin sebeplerini anlattıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, yetiştirdiği çocuklarıyla asla ve asla bir çakıl taşını vermeyecektir. Emperyalistler istediği kadar yedi düvelle gelsin, üstümüze saldırsın, çakıl taşımızı alamaz. Bizim, kahramanlık dediğimiz, aslında yapması gereken görevlerini yaptı çocuklarımız. Geçmişten bugüne kadar, 15 Temmuz da bunun mührü ve imzasıdır. Herkes ayağını denk alsın, mazlum ülkelere bırakın dişlerini, tırnaklarının uçlarını dahi göstermesinler, tırnakları ve dişleri dökülür, giderler."

Gazi Gökhan İşcan da televizyonda darbe girişimini gördükten sonra sokağa çıkmaya karar verdiğini, FETÖ'nün 40 yıllık bir plan yaptığını ancak başarısızlığa uğradığını anlattı.

FETÖ'nün, devletin beynine sızmaya çalışan bir tümör olduğunu dile getiren İşcan, "İnsanları uyarmak istiyoruz, dini duygularımız, milli duygularımız sömürüldü." diye konuştu.

YEE'nin Saraybosna'daki merkezinde düzenlenen programa Bosna Herseklilerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.