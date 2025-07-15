Bosna Hersek'te 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bosna Hersekli akademisyen ve öğrenciler tarafından 15 Temmuz'un anlatıldığı resimler sergilendi.

Saraybosna'daki Tarih Müzesi'nde açılan sergide, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 19 kişinin, 15 Temmuz'u anlattığı resimleri ziyaretçilerle buluştu.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık'ın yanı sıra Bosna Hersekli akademisyen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diğer yandan, anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'na kurulan dev ekranda, 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterimi yapıldı. 15 Temmuz'da Türkiye'de bulunan Bosna Hersekli tanıkların görüşlerine de yer verilen gösterime halk yoğun ilgi gösterdi.

Saraybosna'da gün boyu 15 Temmuz'u anlatan etkinlikler düzenlendi.