Bosna Hersek'te 12. Çocuk Şenliği Heyecanı

Bosna Hersek'te 12. Çocuk Şenliği Heyecanı
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Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek 12. Çocuk Şenliği'ne 5 bin 500'den fazla çocuğun katılması bekleniyor. Etkinlikte Türkçe öğrenen çocuklar, kültürel gösteriler ve yarışmalarla bir araya gelecek.

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geleneksel hale getirilen ve 12'ncisi düzenlenecek çocuk şenliğine 5 bin 500'den fazla çocuğun katılması bekleniyor.

YEE'nin "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ülkenin farklı yerlerinde Türkçe öğrenen çocuklar, 22 Mayıs'ta Zenica şehrinde buluşacak.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak bilinen program çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürleri tanıtılacak, geleneksel çocuk ve halk oyunları gösterileri sergilenecek.

Etkinlik kapsamında çocuklara Türk ve Bosna Hersek bayrakları da dağıtılacak. YEE tarafından hazırlanan ve içerisinde hediyelerin olduğu paketler de çocuklara verilecek.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okunacak, şarkılar söylenecek. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin destek verdiği etkinlikte, Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edilecek.

Bosna Hersek'te eğitim gören Türk öğrencilerin de katılacağı etkinlikte, YEE tarafından yıl içinde düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

"Yaklaşık 500'e yakın öğrencimizi bu yıl ilk defa ağırlayacağız"

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine, 12'ncisini düzenleyecekleri etkinlikte önceki yıllarda olduğu gibi coşkulu, eğlenceli, unutulmayacak bir gün geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) desteğiyle getirecekleri halk oyunları ekibinin de gösterilerinin olacağını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'in tanınan sanatçılarından Amel Curic'in konseri olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor, heyecanlıyız, çocuklarımızla buluşmaktan mutlu olacağız. Türkiye'den de misafirlerimiz olacak. Türkiye'den Bosna Hersek'e kardeş okullarını ziyarete gelen yaklaşık 500'e yakın öğrencimizi de bu sene ilk defa Zenica'da ağırlama imkanına sahip olacağız."

Yaman, Çocuk Şenliği'nin ardından 23-24 Mayıs'ta ise bu sene 3'üncü kez düzenleyecekleri Türkiye Günleri etkinliğini de başkent Saraybosna'daki Safet Zajko Parkında yapacaklarını belirtti.

Türk kültürünü tanıtacakları etkinlikte Türkiye'deki belediyelerin desteğiyle birçok atölye kurulacağını kaydeden Yaman, "2 yıldır yoğun bir katılım görmekteyiz. Bu sene etkinliklerimizi genişlettik. Ayrıca tabi bu kapsamda sergilerimiz olacak. Nasreddin Hoca fıkralarının Boşnakça ve Türkçe'sini göstereceğiz. Halk oyunları ekiplerimiz olacak. Çocuklar için çocuk oyunlarımız da olacak." dedi.

Yaman, Türkiye Günleri kapsamında Türk yemekleri ve tatlılarının da gelen misafirlere ikram edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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