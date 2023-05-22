Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Bosna Hersek'te oy kullanma işlemi Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Mostar ve Banja Luka başkonsolosluklarında 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Buradaki oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, diplomatik kurye tarafından Türk Hava Yollarının (THY) yerel saatle 14.25'teki tarifeli seferiyle Türkiye'ye götürüldü.

Sırbistan

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Sırbistan'da oy kullanma işlemi, 21 Mayıs'ta Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda yapıldı.

Burada kullanılan ve mühürlü torbalarda muhafaza edilen oy pusulaları da diplomatik kurye kontrolünde yerel saatle 15.35'teki THY seferiyle Türkiye'ye gönderildi.

Karadağ

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma işlemi, Karadağ'daki Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Karadağ'da da oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Podgoritsa Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.

Sabah saatlerinde havalimanına taşınan mühürlü torbalar, diplomatik kurye eşliğinde THY İstanbul seferini gerçekleştiren uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmenlerin sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023