Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'dan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'dan, Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'dan, Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında 5-7 Mayıs'ta yapıldı.

Dün yerel saatle 21.00'de sona eren oy verme işleminin ardından sandık görevlileri ve müşahitler eşliğinde açılan sandıklardan çıkan zarflar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) torbalarına dolduruldu ve mühürlendi.

Daha sonra yine sandık görevlileri eşliğinde büyükelçilikteki kilitli odaya kaldırılan pusulalar ve belgelerin yer aldığı torbalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'dan da oy pusulaları bu sabah Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda 6-7 Mayıs'ta devam eden oylama süreci boyunca 1200'den fazla Türk vatandaşının oyunu kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'deki seçimler için ilk kez sandık kurulan bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da ise oy pusuları yerel saatle 09.30'daki THY uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

YSK verilerine göre 1704 kayıtlı seçmenin bulunduğu Karadağ'daki Podgoritsa Büyükelçiliğince paylaşılan bilgide, yaklaşık 1060 seçmenin oy kullandığı kaydedildi.

Oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftası, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa'daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa'da ise bugün de oy kullanma işlemi devam edecek. Bu ülkelerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak.

Yurt dışı oylar, ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.