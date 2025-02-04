Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Oramiral Tatlıoğlu, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk ve Bosna Hersek halkları arasındaki ilişkilerin güçlü tarihi ve kültürel geçmişe dayandığını söyledi.

Türkiye'nin 1992'de Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını ve o günden bu yana Bosna Hersek'e her alanda destek verdiğini dile getiren Tatlıoğlu, şunları ifade etti:

"Bosna Hersek'in yanında yer alarak, ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini kararlılıkla savunmaya devam etmekteyiz. Halklarımızın köklü tarihi, sosyal ve kültürel bağlılığı, ilişkilerimizi özel ve ayrıcalıklı kılmaktadır."

Tatlıoğlu, güçlü bağların her alanda dayanışma ve işbirliğini geliştirme sorumluluğu taşıdığını dile getirerek, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iyi ilişkilerin daha da kuvvetleneceğini ve yeni boyutlar kazanacağını söyledi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 90. yıl dönümü

Büyükelçi Colakovic de ülkesinin silahlı kuvvetlerinin kuruluşunun 90. yıl dönümü olduğunu, bu vesileyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin yıllar boyunca çeşitli zorluklarla başa çıkmaya hazır olduğunu kanıtladığını dile getiren Colakovic, doğal afetler sonrasında silahlı kuvvetlerin hayati destek sağladığını belirtti.

Colakovic, sel, deprem, yangın gibi afetlerde halka yardımlar sağlandığını ifade ederek, "Bu çabalar, onların hayati rolünü, Bosna Hersek vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamadaki rolünü vurguluyor." dedi.

Büyükelçi Colakovic, ülkesinin yakın tarihindeki en başarılı reformlarından biri olmaya devam eden savunma sektörünün dönüşümü ve modernizasyonuyla gurur duyduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından davetlilere ikram yapıldı.