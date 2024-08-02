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Bosna Hersek Savunması-Igman 2024 Etkinliği Düzenlendi

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Bosna Hersek'te 1992-1995 dönemindeki savaşta başkent Saraybosna yakınlarında bulunan Igman Dağı'nda Sırp askerlerinin saldırılarının engellenmesi ve dağın savunulmasının 31. yılı dolayısıyla organize edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2024" etkinliğinin merkezi töreni yapıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 dönemindeki savaşta başkent Saraybosna yakınlarında bulunan Igman Dağı'nda Sırp askerlerinin saldırılarının engellenmesi ve dağın savunulmasının 31. yılı dolayısıyla organize edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2024" etkinliğinin merkezi töreni yapıldı.

Askeri müftülük ve Saraybosna Anıt Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında?????? Igman Dağı'ndaki törene katılanlar, savaş yıllarında inşa edilen camide cuma namazı kıldı.

Şehit askerler anısına saygı duruşuyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu ve bayrak töreni düzenlendi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Başimamı Nesib Hadzic, programda yaptığı konuşmada, şehitleri anmak için gelenlere teşekkür ederek, düşmanlarının ülkedeki camileri yıkarken, savaş zamanı Igman Dağı'ndaki caminin birlik ruhu içinde inşa edildiğini söyledi.

Daha sonra, Bosna-Hersek İslam Birliği reisul-ulema temsilcisi olarak Tuzla müftüsü Vahid ef. Fazlovic hutbeyi okudu ve cuma namazını kıldırdı.

Fazlovic, hutbede Bosna topraklarının her karışının şehit kanıyla ıslandığını, bunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Atalarından temel değerleri, inancı, vatanı, dili, kültürü, gelenekleri ve sahip oldukları birçok diğer iyi şeyi miras aldıklarını aktaran Fazlovic, "Bizim görevimiz, tüm bunları geliştirmek ve gelecekteki nesiller için korumaktır. Bir önceki değerli nesilde en bilge ve en cesur kişilere, görevlerinde nasıl bu kadar fedakar ve özverili oldukları sorulduğunda, cevap şu şekildeydi, 'Çocuklarımızın kendi vatanlarına sahip olmalarını ve bir daha asla yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalmamalarını istiyoruz.' Çocuklarımız kendi vatanlarına sahipler, tek olan Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Katılımcılar, dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua ederek şehitlik ve anıta çiçek bıraktı.???????

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikleri, Ağustos 1993'te Igman Dağı'nda operasyon düzenleyerek başkent Saraybosna'ya girmiş, şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedeflemişti.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri kabul edilen Igman savunmasında Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusu, Sırp birliklerini mağlup ederek geri püskürtmüş ve sonraki süreçte önemli avantaj kazanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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