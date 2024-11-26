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Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez'den Türkiye ile yeni savunma anlaşması

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez'den Türkiye ile yeni savunma anlaşması
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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye ile 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı için anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Orman yangınlarına müdahale eden ordunun modernizasyonu için projeler de yürütüldüğünü belirtti.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." dedi.

Bakan Helez, 19'uncusu kutlanacak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla organize edilecek etkinlikler için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic ile basın toplantısı düzenledi.

Helez, buradaki konuşmasında, ülkede doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde ordunun önemli işler yaptığını söyledi.

Ülke genelinde büyük orman yangınları yaşandığını dile getiren Helez, "Bu bizim birincil hedefimiz değil ancak belediye, kanton, entite ve hatta devlet düzeyinde sivil savunmalar olmasına rağmen yangınların söndürülmesi talepleri ordumuza ulaştı. Ülke genelinde 16 şehirde çıkan orman yangınlarını söndürdük." dedi.

Helez, Ankara'da yaptıkları anlaşmayla 60 personelin helikopter pilotluğu için eğitim alacağını, ABD'den yeni helikopter alımı konusunda da görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve orduyu modernize etmek için çalıştıklarını belirten Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." ifadesini kullandı.

Bakan Helez, ordunun modernizasyonu için 2024 yılında 9 milyon avro değerinde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, 10 yeni projenin de uygulanmasına başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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