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Bosna Hersek Savaşını Anlatan 'Baba, Dışarı Çıkma' Oyunu Tiflis'te Sahnelendi

Bosna Hersek Savaşını Anlatan 'Baba, Dışarı Çıkma' Oyunu Tiflis'te Sahnelendi
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Yeşim Eyüboğlu'nun yazıp yönettiği 'Baba, Dışarı Çıkma' oyunu, Gürcistan'ın Tiflis şehrinde sahnelendi. Bosna Hersek'teki savaşın trajedisini aşk hikayesi üzerinden aktaran oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bosna Hersek'teki savaşın trajedisini anlatan "Baba, Dışarı Çıkma" oyunu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te izleyicilerle buluştu.

Gürcistan'da düzenlenen "Chamber Performances Tbilisian Pomegranates" Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, Yeşim Eyüboğlu'nun yazıp yönettiği oyun, Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle Tiflis Ahmeteli Devlet Dram Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Türkçe sahnelenen oyunu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli izledi.

Bosna Hersek'teki savaşın trajedisini bir aşk hikayesi etrafında işleyen oyun hem Türk hem de Gürcü sanatseverlerden büyük ilgi görürken oyuncuların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yazar ve yönetmen Eyüboğlu, oyunun sonunda sahneye çıkarak izleyicilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Zekeriya Gültekin de konuşmasında sanatın kültürel bağları güçlendirdiğini belirtti.

Gültekin, "Sanat, ülkeler arasındaki kültürel etkileşimin en güçlü yollarından biridir. Bosna Hersek'teki trajediyi hatırlatan bu eser, insani duygulara dokunarak izleyicilerimizi derinden etkiledi." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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