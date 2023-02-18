Bosna Hersek Kızılhaçı, Türkiye ve Suriye'ye 4 tır yardım yolladı

Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Kızılhaç Örgütü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 4 tır yardım gönderdi.

Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Kızılhaç Örgütü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 4 tır yardım gönderdi.

FBİH Kızılhaçının, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırladığı 4 yardım tırı, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

FBİH Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri Namik Hodzic, burada yaptığı açıklamada, depremden etkilenenler için 250 bin avro değerinde yardım toplandığını söyledi.

Hodzic, yardım tırlarında çadır, uyku tulumu, battaniye, yastık gibi en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin olduğunu kaydetti.

Depremzedeler için nakdi bağış kampanyası da başlattıklarını belirten Hodzic, şimdiye kadar 100 bin avro toplandığını ve Türk Kızılay ile koordineli çalıştıklarını aktardı.

Hodzic ayrıca, depremzedelere ulaştırılmak üzere gerekli malzemeleri toplamaya devam ettiklerini anlattı.

Örgütte kriz uzmanı olarak görev yapan Jasmin Niksic ise yardım yüklü tırların Gaziantep'e gittiğini ifade etti.

Hırvatistan'dan Türkiye'deki afetzede çocuklara yardım

Hırvatistan'da VG Legacy isimli dernek ve Hırvat-Türk Derneği işbirliğinde, deprem bölgesindeki çocuklar için yardım toplanmaya başlandı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Twitter paylaşımında söz konusu yardımı, "Hırvatistan'ın her köşesinde Türkiye için seferberlik var." şeklinde duyurdu.

Kıran paylaşımında ayrıca, "Depremzede çocuklarımız için yardım kampanyası başlatan VG Legacy Derneğine, (Velika Gorica) Belediye Başkanı ve Milletvekili Kresimir Ackar ve Hırvat-Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh'e teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Sisak İslam Birliği Kadın Meclisi, geliri depremzedelere aktarılmak üzere kermes düzenledi.