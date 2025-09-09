Bosna Hersek, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

Bosna Hersek, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve Katar ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bosna Hersek'in barış ve güvenlikten yana olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Bosna Hersek'in Katar ile yakın iletişim halinde olduğu kaydedildi.