Bosna Hersek, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve Katar ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bosna Hersek'in barış ve güvenlikten yana olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Bosna Hersek'in Katar ile yakın iletişim halinde olduğu kaydedildi.

