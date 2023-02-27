Bosna Hersek İslam Birliği, depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı

Bosna Hersek İslam Birliği öncülüğünde başlatılan kampanyada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de zarar görenler için 3,5 milyon avro bağış toplandı.

Bosna Hersek İslam Birliği öncülüğünde başlatılan kampanyada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de zarar görenler için 3,5 milyon avro bağış toplandı.

Saraybosna'daki Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binasında düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için yapılan insani yardım çalışmaları anlatıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Danışmanı Mustafa Prljaca, Türkiye'deki depremleri haber alır almaz yardım için camilerde yardım kampanyası düzenlenmesine karar verildiğini belirterek, bunun da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir organizasyonla yapıldığını söyledi.

İnsanların yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Prljaca, depremden etkilenenlere yardım etmek vatandaşların için bilinçli şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

Mustafa Prljaca, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bosna Hersek'teki Türk kurumlarıyla toplanan fonların nasıl dağıtılacağı konusunda görüşmeler de yürüttükleri ifade etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Malanovic ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduklarını vurguladı.

Deprem haberiyle birlikte acil toplandıklarını kaydeden Malanovic, İslam Birliği, sahadaki tüm teşkilatıyla koordine olarak manevi, ailevi ve dostane ilişkilerle bağlı oldukları ve acılarında kendilerini unutmayan Türkiye ve Suriye halklarına yardım için seferber olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki yardım kuruluşu Merhamet Derneğinin 20 tırlık yardım konvoyunu Türkiye'ye gönderdiğini aktaran İbrahim Malanovic, yardım toplama çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Malanovic, İslam Birliği aracılığıyla 3,5 milyon avro yardım toplandığı bilgisini paylaşarak, destek veren herkese teşekkür etti.