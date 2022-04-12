Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
 - Güncelleme:
Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde duvara Rusya bayrağı çizildi

Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde, Rusya'ya destek amaçlı, bir duvara Rusya bayrağı çizildi.

Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde, Rusya'ya destek amaçlı, bir duvara Rusya bayrağı çizildi.

Aşırı sağcı Sırpların oluşturduğu "Delije Vişegrad" isimli grubun Facebook profilinde paylaştığı resimlerde, duvarda Rusya bayrağının yanı sıra Ukrayna'daki Rus Ordusunun kullandığı "Z" sembolünün de çizildiği görülüyor.

NATO karşıtı çizimlerin de paylaşıldığı profilde, "Sırplar ve Ruslar sonsuza kadar kardeştir" ve "NATO'ya asla" sloganları da paylaşıldı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Facebook, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title