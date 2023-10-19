Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, ölümünün 20. yılında kabri başında anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 20. yılı dolayısıyla başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Hayatını Müslüman Boşnakların hakları için mücadele ederek geçiren İzetbegoviç'in vefat yıl dönümünde yapılan törene, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve birçok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken, daha sonra programa katılanlar İzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan Bakir İzetbegoviç, babasının Bosna Hersek'in ve Boşnak halkının hayatta kalması için savaştığını söyledi.

Babasının siyasi kariyerine başlamadan önce İslam'ın doğru şekilde anlaşılması için mücadele ettiğini belirten Bakir İzetbegoviç, şu ifadeleri kullandı:

"Aliya'nın düşüncesi ve kitapları olmasaydı, birçok kimse ışığa 'karanlık' derdi. Uğruna savaştığı her şey hayatta kaldı. Onun mücadelesini devam ettirmek, her vatandaşın eşit olacağı bir ülke mücadelesi vermek bize kaldı. Bence o, uğruna savaşmaya değer olanın temelini atarak büyük bir değişim yaptı."

İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarıyla ilgili de konuşan İzetbegoviç, 13 günde çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Bakir İzetbegoviç, Filistin halkının yıllardır zulme maruz kaldığına işaret ederek, "Gazze'de her gün yüzlerce insan ölüyor, bunların arasında çok sayıda çocuk var. Bu 13 günde Gazze'de ölen çocuk sayısı, Ukrayna'da 18 ayda ölen çocuk sayısından daha fazla. Bence bu, dünyayı harekete geçirmeli ve Filistin halkının haklarına saygı gösterecek bir çözüm getirmeli." diye konuştu.

Bu akşam, İzetbegoviç'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Saraybosna Ulusal Tiyatro binasında da anma programı düzenlenecek.

19 Ekim 2003'te vefat etti

8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen Aliya, İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideoloji ardından da komünist rejim ve uygulamaları karşısında yer aldı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan SDA'yı 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.