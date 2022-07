Bosna Hersek'in Buzim Belediyesi ile Biga Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Buzim Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Bosna Hersek'in Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic'in resmi davetlisi olarak Bosna Hersek'e giden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran ve bir önceki dönem başkanı Ergün Erkap eşlik etti.

Buzim Belediyesi'nde bir araya gelen heyet Biga ile Buzim arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik temaslara değinip, fikir alışverişinde bulunarak iki şehir arasındaki dostluk bağlarını ve ortak işbirliğini güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Derin tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Boşnak kardeşlerimizle iletişimimizin her daim güncel ve sağlam olması için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ben bu ziyaretleri kardeşliğin artması, kültürlerin birbirini tanıması, ticari faaliyetlerin büyümesi, birlik, beraberlik ve dayanışma için çok kıymetli buluyorum. Nasıl ki Türkiye ile Bosna Hersek devletlerimiz arasında her alanda aktif bir işbirliği varsa biz de bunu şehirler arası sağlıyoruz. 2019 yılında Boşnak kardeşlerimiz bizi ziyaret etmişti, 2020 yılında ise Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yıldönümünde biz yanlarındaydık. Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Bosna'ya programımızı gerçekleştirdik. Buzim şehrinin tamamı Boşnak halkından oluşurken, iki şehrin ortak özelliğini ise Osmanlı Sancağı olması sağlıyor. Biga'mızdaki Boşnaklar ise Buzim ve Sazin şehirlerinden göç etmiş. Bu nedenle de her anlamda derin kardeşlik ve akrabalık bağlarımız var. Bugün bu kardeşlik bağlarımız taçlandı. Çünkü Biga ile Buzim resmen kardeş şehir oldu. Kıymetli Belediye Başkanımız Mersudin Nanic ile imzalarımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic ise Biga ile Buzim arasında köklü bir dostluk ilişkisinin kurulduğunu ve daim olmasını dileyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Kıspet Ustası İrfan Şahin'in el emeği göz nuru hazırladığı minyatür kıspeti ve Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş için hazırlanan kitabı hediye etti.