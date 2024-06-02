Bosna Hersek'in Bihac kenti doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac kenti, doğal güzellikleriyle dağcılık, yürüyüş ve rafting yapmak, bisiklet sürmek ve balık tutmak isteyen Avrupa'daki turistlerin yeni uğrak noktası oldu.

Una Nehri'nin kanyona döküldüğü yerdeki Kostelski Buk Şelalesi, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden birisi. Una Milli Parkı sınırları içerisindeki şelale, Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bihac ve Bosanki Novi kentleri arasından Una Nehri'nin Bosanska Krupa kentindeki kanyona dökülen, 24 metre yükseklikteki doğal güzellik olarak dikkati çekiyor.

Ormanlık alanları, şelaleleri ve irili ufaklı gölleriyle şehirde en çok ziyaret edilen Una Milli Parkı'nda çeşitli aktiviteler de yapılıyor.

Bihac Turizm Ofisi Müdürü Dijana Pecenkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin konumu ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen yanları olduğunu söyledi.

Pecenkovic, yerli turistlerin yanı sıra Hırvatistan, Slovenya, Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelenlerin de şehri ziyaret ettiğini aktardı.

Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinde giderek daha tanınır hale geldiklerini kaydeden Pecenkovic, bu ülkelerden çoğunlukla yürüyüş, dağcılık, bisiklet sürme, rafting, balıkçılık gibi aktivitelere ilgi duyanların şehirlerini ziyaret ettiğini anlattı.